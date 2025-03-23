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В Ленинградской области «мстители» в балаклавах разбили окна в BMW

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Жители Ленинградской области в балаклавах разбили окна в BMW, c водителем которого накануне не поделили дорогу, их задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, в ночь на субботу в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился житель Всеволожска, который рассказал, что неизвестные повредили его BMW.

«Полицейские установили, что в 00.50 22 марта во дворе дома 44 корпус 2 по Колтушскому шоссе трое неизвестных в балаклавах разбили окна в иномарке заявителя… В кратчайшие сроки сотрудники петербургского главка совместно с оперативниками угрозыска Всеволожского района установили личности злоумышленников и задержали их», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУМВД, трое жителей Ленобласти, по предварительным данным, решили отомстить оппоненту после дорожного конфликта, который произошел днем раньше.

Двое из них задержаны, третий допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу об умышленном повреждении имущества.