В Ленинградской области «мстители» в балаклавах разбили окна в BMW

«Полицейские установили, что в 00.50 22 марта во дворе дома 44 корпус 2 по Колтушскому шоссе трое неизвестных в балаклавах разбили окна в иномарке заявителя… В кратчайшие сроки сотрудники петербургского главка совместно с оперативниками угрозыска Всеволожского района установили личности злоумышленников и задержали их», — говорится в сообщении.