В Ленинградской области «мстители» в балаклавах разбили окна в BMW

Как информирует ведомство, в ночь на субботу в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился житель Всеволожска, который рассказал, что неизвестные повредили его BMW.
«Полицейские установили, что в 00.50 22 марта во дворе дома 44 корпус 2 по Колтушскому шоссе трое неизвестных в балаклавах разбили окна в иномарке заявителя… В кратчайшие сроки сотрудники петербургского главка совместно с оперативниками угрозыска Всеволожского района установили личности злоумышленников и задержали их», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, трое жителей Ленобласти, по предварительным данным, решили отомстить оппоненту после дорожного конфликта, который произошел днем раньше.
Двое из них задержаны, третий допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу об умышленном повреждении имущества.