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В Самаре проверили воздух после пожара в ангаре

В Самаре специалисты сделали замеры качества воздуха после возгорания в ангаре.

Источник: МЧС РФ

В Самаре специалисты Роспотребнадзора провели замеры атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Пожар произошел в субботу, 22 марта в ангаре, который находится в Промышленном районе Самары.

В помещении на пр. Кирова, 26а сгорел ангар, в котором были пластиковые ящики. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

В воскресенье специалисты проверили помещение и выяснили, что превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Но жителей близлежащих домов все равно просят не открывать окна, а дома провести влажную уборку. В случае возникновения симптомов недомогания, а также при обострение хронических болезней советуют обратиться к врачу.