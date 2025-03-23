В Самаре проверили воздух после пожара в ангаре

В Самаре специалисты Роспотребнадзора провели замеры атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Пожар произошел в субботу, 22 марта в ангаре, который находится в Промышленном районе Самары.
В помещении на пр. Кирова, 26а сгорел ангар, в котором были пластиковые ящики. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
В воскресенье специалисты проверили помещение и выяснили, что превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Но жителей близлежащих домов все равно просят не открывать окна, а дома провести влажную уборку. В случае возникновения симптомов недомогания, а также при обострение хронических болезней советуют обратиться к врачу.