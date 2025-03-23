В Самаре проверили воздух после пожара в ангаре

В воскресенье специалисты проверили помещение и выяснили, что превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Но жителей близлежащих домов все равно просят не открывать окна, а дома провести влажную уборку. В случае возникновения симптомов недомогания, а также при обострение хронических болезней советуют обратиться к врачу.