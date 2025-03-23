Площадь пожара на полигоне ТВО в Новороссийске сократилась до тысячи кв метров

В районе Новороссийска площадь пожара на свалке отходов сократилась до тысячи квадратных метров. Об этом заявили в администрации города-героя.
Для тушения пламени привлекли значительные силы: три пожарных машины, десять цистерн с водой и пятнадцать грузовиков-самосвалов. В операции также участвуют штабной транспорт, три бульдозера и три экскаватора.
В связи с произошедшим, прокуратура Краснодарского края начала расследование. Предварительная информация указывает на то, что компания «Терра-Н», управляющая полигоном, нарушила нормы федерального законодательства. Ранее к этой компании уже применялись административные меры из-за подобных возгораний.
Пожар на полигоне ТБО начался в ночь на 13 марта, изначально охватив 2,5 тыс. кв. м. Новороссийский филиал Центра гигиены систематически контролирует состояние воздуха. В нескольких населенных пунктах (Убых, Владимировка, Натухаевская и Васильевка) зафиксированы повышенные концентрации вредных веществ в воздухе.
Полигон, находящийся возле села Борисовка, принимает мусор из Новороссийска и Геленджика. Его проектная мощность составляет 160 тыс. тонн отходов в год. По данным Росприроднадзора, ресурс свалки был исчерпан еще весной прошлого года. Планируется рекультивация объекта.