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На севере Волгограда 23 марта полыхал камыш

Ландшафтные пожары возникли в овраге на Спартановке и в Краснооктябрьском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде воскресенье, 23 марта, стало днем горящих камышей. Сначала днем дымило от оврага на улице Кропоткина на Спартановке. Тракторозаводский район заволокло зловонным едким дымом от поймы Мокрой Мечетки. Около пяти часов вечера черный дым затянул и Краснооктябрьский район. Горит камыш в карьере на остановке «ЖКО» за Титовским рынком.

— Возгорание камыша уже локализовали, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, из-за малоснежной зимы пожароопасный сезон в регионе объявили уже с 20 марта.