На севере Волгограда 23 марта полыхал камыш

В Волгограде воскресенье, 23 марта, стало днем горящих камышей. Сначала днем дымило от оврага на улице Кропоткина на Спартановке. Тракторозаводский район заволокло зловонным едким дымом от поймы Мокрой Мечетки. Около пяти часов вечера черный дым затянул и Краснооктябрьский район. Горит камыш в карьере на остановке «ЖКО» за Титовским рынком.