Хинштейн пообещал административное наказание блогеру за граффити в Судже

«Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд (уже дал поручение руководителю комитета региональной безопасности, чтобы подготовить возбуждение административного производства), использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм — эти вопросы уже органов внутренних дел и прокуратуры, куда завтра обратимся с соответствующим заявлением», — написал Хинштейн.
Действия блогера он назвал провокацией и недопустимым «пиаром на крови».
Хинштейн выразил уверенность, что реакция компетентных органов на заявление курских властей в отношении Апачева не заставит себя ждать. Врио губернатора также предложил Апачеву «проявить героизм» в зоне военной операции.
13 марта Министерство обороны официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.