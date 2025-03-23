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Хинштейн пообещал административное наказание блогеру за граффити в Судже

Бывшему военкору, певцу Акиму Апачеву, нарисовавшему в Судже граффити, грозит административное наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения оперштаба и порчу имущества, заявил врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд (уже дал поручение руководителю комитета региональной безопасности, чтобы подготовить возбуждение административного производства), использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм — эти вопросы уже органов внутренних дел и прокуратуры, куда завтра обратимся с соответствующим заявлением», — написал Хинштейн.

Действия блогера он назвал провокацией и недопустимым «пиаром на крови».

Хинштейн выразил уверенность, что реакция компетентных органов на заявление курских властей в отношении Апачева не заставит себя ждать. Врио губернатора также предложил Апачеву «проявить героизм» в зоне военной операции.

13 марта Министерство обороны официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.