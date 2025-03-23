В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев

«Тринадцать задержанных… Следственным управлением МВД Дагестана по материалам УФСБ России по РД и УКОН МВД Дагестана возбуждено уголовное дело в отношении 13 жителей республики по ч.2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем. По версии следствия, подозреваемые организовали преступное сообщество на территории региона, посредством которого занимались производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств через интернет», — говорится в сообщении.