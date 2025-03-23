Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев

МАХАЧКАЛА, 23 мар — РИА Новости. Тринадцать членов преступного сообщества, занимавшего производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств, задержаны в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Источник: © РИА Новости

«Тринадцать задержанных… Следственным управлением МВД Дагестана по материалам УФСБ России по РД и УКОН МВД Дагестана возбуждено уголовное дело в отношении 13 жителей республики по ч.2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем. По версии следствия, подозреваемые организовали преступное сообщество на территории региона, посредством которого занимались производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств через интернет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые работали по четко построенной иерархии с распределенными ролями и функциями. Для стабильного и систематического извлечения прибыли была разработана схема и налажен канал поставки прекурсоров наркотических средств, химических реактивов и лабораторного оборудования, необходимого для серийного производства мефедрона.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители с июля по декабрь 2024 года у участников банды изъяли прекурсоры наркотиков массой 74,5 килограмма, 11,8 килограмма мефедрона, 34,8 килограмма гашиша и 9,7 грамм d-Лизергид.