В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев

«Тринадцать задержанных… Следственным управлением МВД Дагестана по материалам УФСБ России по РД и УКОН МВД Дагестана возбуждено уголовное дело в отношении 13 жителей республики по ч.2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем. По версии следствия, подозреваемые организовали преступное сообщество на территории региона, посредством которого занимались производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств через интернет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые работали по четко построенной иерархии с распределенными ролями и функциями. Для стабильного и систематического извлечения прибыли была разработана схема и налажен канал поставки прекурсоров наркотических средств, химических реактивов и лабораторного оборудования, необходимого для серийного производства мефедрона.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители с июля по декабрь 2024 года у участников банды изъяли прекурсоры наркотиков массой 74,5 килограмма, 11,8 килограмма мефедрона, 34,8 килограмма гашиша и 9,7 грамм d-Лизергид.