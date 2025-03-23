Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В здании полиции в Одесской области прогремел взрыв

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Взрыв гранаты раздался в здании полиции в городе Беляевка Одесской области Украины, погибла женщина, есть пострадавшие, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: © РИА Новости

«Как сообщают одесские паблики, взрыв раздался возле управления полиции в городе Беляевка. Одной из пострадавших оторвало ноги. Полиция уже сообщила о гибели женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным журналистов, накануне взрыва женщина с пакетом вошла в здание полиции, именно этот пакет и взорвался, а женщина погибла.

В свою очередь Нацполиция Украины подтвердила взрыв в здании полиции.

«В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ», — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале полиции.

Там отмечается, что детали происшествия уточняются, подробности будут сообщены позже.

В свою очередь, украинское агентство УНИАН приводит версию о том, что погибшая женщина могла сама принести бомбу в здание.