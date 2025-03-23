В здании полиции в Одесской области прогремел взрыв

«Как сообщают одесские паблики, взрыв раздался возле управления полиции в городе Беляевка. Одной из пострадавших оторвало ноги. Полиция уже сообщила о гибели женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным журналистов, накануне взрыва женщина с пакетом вошла в здание полиции, именно этот пакет и взорвался, а женщина погибла.
В свою очередь Нацполиция Украины подтвердила взрыв в здании полиции.
«В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ», — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале полиции.
Там отмечается, что детали происшествия уточняются, подробности будут сообщены позже.
В свою очередь, украинское агентство УНИАН приводит версию о том, что погибшая женщина могла сама принести бомбу в здание.