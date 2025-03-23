Тепловоз загорелся в Морском порту Петербурга

В воскресенье, 23 марта, в Морском порту Петербурга произошло возгорание в тепловозе. Его удалось ликвидировать силами МЧС. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания.
— По предварительным данным, 23 марта 2025 года на территории АО «Морской порт Санкт-Петербург» произошло возгорание остатков топлива в выхлопной трубе тепловоза, — уточнили в СЗТП.
Также сообщается о том, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения противопожарных требований.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что в поселке Саперном в Колпинском районе бездомный спалил до тла чужой автомобиль «Лада Ларгус». Мужчина хотел согреться и развел костер слишком близко к машине. Владелец сгоревшего автомобиля оценил ущерб в 700 тысяч рублей.