Тепловоз загорелся в Морском порту Петербурга

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что в поселке Саперном в Колпинском районе бездомный спалил до тла чужой автомобиль «Лада Ларгус». Мужчина хотел согреться и развел костер слишком близко к машине. Владелец сгоревшего автомобиля оценил ущерб в 700 тысяч рублей.