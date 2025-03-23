При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок

Ранее Приходько сообщил, что в результате удара беспилотника по дому пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Также сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.
«По уточнённой информации, в результате украинской вооружённой агрессии ранен ещё один 16-летний подросток», — говорится в сообщении мэра..
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.