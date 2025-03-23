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При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Еще один ребенок был ранен в результате удара беспилотника украинских войск по многоквартирному дому в центре Горловки в ДНР, число пострадавших возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее Приходько сообщил, что в результате удара беспилотника по дому пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Также сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.

«По уточнённой информации, в результате украинской вооружённой агрессии ранен ещё один 16-летний подросток», — говорится в сообщении мэра..

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.