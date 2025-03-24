Стали известны подробности процесса подъема лежащих на дне Керченского пролива танкеров

Процесс подъема лежащих на дне в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» будет разделен на четыре этапа. Работы продлятся до 2026 года. Подробности проекта рассказали в Морспасслужбе.
На первом этапе с фрагментов танкеров (это две носовые части и одна кормовая) срежут выступающие элементы конструкций. Их поднимут на поверхность.
На втором этапе приступят к изоляции оставшихся частей танкеров. Их защитят коффердамами на глубине до 20 метров. Для каждого фрагмента изготовят свою конструкцию весом более 1,5 тысячи тонн. Коффердамы будут представлять собой куполы, которые опустят на дно и при помощи свай закрепят, чтобы исключить их смещение.
На третьем этапе из оставшихся танков, закрытых куполами начнут откачивать мазут через технологические отверстия. Подробности этого процесса еще обговаривают специалисты.
На четвертом этапе после того, как мазут откачают, начнется подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов.
Сейчас специалисты Морспасслужбы оценивают возможности заводов для создания коффердамов. Конструкции было решено делать из металла.
«Водолазы Морспасслужбы продолжают контрольные погружения, постоянно проверяя фрагменты на предмет возможных утечек. Мониторинг состояния частей танкеров будет вестись до момента их полной герметизации», — сообщили в ведомстве.
Общая стоимость работ не сообщается.