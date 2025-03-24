Стали известны подробности процесса подъема лежащих на дне Керченского пролива танкеров

На втором этапе приступят к изоляции оставшихся частей танкеров. Их защитят коффердамами на глубине до 20 метров. Для каждого фрагмента изготовят свою конструкцию весом более 1,5 тысячи тонн. Коффердамы будут представлять собой куполы, которые опустят на дно и при помощи свай закрепят, чтобы исключить их смещение.