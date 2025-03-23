Экс-владельцу патронного завода в Подмосковье заочно дали 15 лет

По данным следствия, гражданин России и Мексики Портилья-Сумин ранее носил имя Георгий Паниш. В 1986 году его приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство отчима и его домработницы, срок мужчина отбывал в Грузии. Он освободился по амнистии в 1993 году, на время переехал в США, а затем вернулся в Москву.