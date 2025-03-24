Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске сократилась до 900 «квадратов»

По факту возгорания на свалке краевая прокуратура начала проверку. По информации ведомства, компания ООО «Терра-Н», которая эксплуатирует полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за подобные пожары.