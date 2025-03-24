Еще один случай нападения собак на детей произошел на Кубани

В Краснодарском крае произошел еще один случай нападения собак на детей. На этот раз — в Усть-Лабинске. Там от укусов животных пострадали трое животных.
В полиции Усть-Лабинского района сообщили, что инцидент произошел на улице Энгельса в субботу, 22 марта. На юношей набросились собаки со стороны заброшенного здания. При этом, как установили полицейские, у собак есть хозяин. Его вычислили. Сейчас с ним проводят следственные действия.
«Все трое были доставлены в центральную районную больницу Усть-Лабинска с многочисленными ранами от укусов», — сообщили в ведомстве.
Нападения собак на детей и взрослых в Краснодарском крае происходят регулярно. При этом зачастую агрессорами становятся не бездомные собаки. Так, в конце февраля в Сочи на 9-летнего мальчика напали хаски, которых хозяин бросил голодать на даче. У ребенка оказалось сильно повреждено лицо. Сейчас он находится в больнице в Москве. Хозяин собак стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.
А в Краснодаре стая собак напала на велосипедистку. По этому случаю возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Доклад о расследовании уголовного дела потребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.