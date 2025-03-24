Еще один случай нападения собак на детей произошел на Кубани

Нападения собак на детей и взрослых в Краснодарском крае происходят регулярно. При этом зачастую агрессорами становятся не бездомные собаки. Так, в конце февраля в Сочи на 9-летнего мальчика напали хаски, которых хозяин бросил голодать на даче. У ребенка оказалось сильно повреждено лицо. Сейчас он находится в больнице в Москве. Хозяин собак стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.