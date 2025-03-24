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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи «квадратов»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края вечером в воскресенье составляет две тысячи квадратных метров, горит один из резервуаров, сообщает оперштаб региона.

Ранее краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных поезда.

«По состоянию на 20.00 23 марта площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Горят один из резервуаров и нефтепродукты внутри обвалования», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что с начала возгорания на нефтебазе администрация Кавказского района активно помогает участникам ликвидации пожара. Организовано бесперебойное снабжение специалистов питьевой водой и горячим питанием.

В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 «квадратов», позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.