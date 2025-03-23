На Камчатке компаниям посоветовали перейти на «пурговой» режим работы

На Камчатке в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуется перевести на дистанционный режим работы сотрудников предприятий и организаций, занятия во всех вузах и дошкольных учреждениях отменены, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
«По решению губернатора Камчатки Владимира Солодова приняты меры для обеспечения безопасности жителей в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.
В частности, руководству предприятий и организацией всех форм собственности рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы. В таком же режиме будут работать сотрудники государственных и муниципальных учреждений.
Занятия в вузах отменены, во всех дошкольных учреждениях будут работать только дежурные группы, а школьники останутся дома из-за каникул, сообщили в правительстве.
Власти региона информировали, что существенно ограничена работа общественного транспорта, и попросили местных жителей воздержаться от поездок на личных автомобилях без крайней необходимости.
Отметим, 22 марта ГУ МЧС по Камчатскому краю в своем Telegram-канале предупредило жителей региона о приближении охотоморского циклона. По данным спасателей, днем 23 марта в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, Елизовском районе, Усть-Большерецком муниципальном округе и на юге Мильковского округа прогнозируются метель, налипание мокрого снега, а скорость ветра может достигнуть 25−30 метров в секунду. Ночью 24 марта циклон распространится на север Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных округов, предупредили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 марта циклон обрушился на Сахалин, оставив после себя снегопады, сильный ветер и парализованные дороги. В южных районах метель снизила видимость до нуля, дороги занесло переметами, а гололед усложнил передвижение даже для опытных водителей.