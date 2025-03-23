На Камчатке компаниям посоветовали перейти на «пурговой» режим работы

Отметим, 22 марта ГУ МЧС по Камчатскому краю в своем Telegram-канале предупредило жителей региона о приближении охотоморского циклона. По данным спасателей, днем 23 марта в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, Елизовском районе, Усть-Большерецком муниципальном округе и на юге Мильковского округа прогнозируются метель, налипание мокрого снега, а скорость ветра может достигнуть 25−30 метров в секунду. Ночью 24 марта циклон распространится на север Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных округов, предупредили в ведомстве.