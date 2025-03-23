Новый премьер Канады распустил парламент

Карни отверг идеи Трампа о присоединении к США.
В Канаде распустят парламент и назначат досрочные выборы на 28 апреля, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. По словам Карни, решение о новых выборах связано с необходимостью укрепления экономики и разрешения торговых споров с США.
«Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента Трампа», — заявил Карни в соцсети X.
Ранее новый премьер Канады Марк Карни отверг идеи Трампа о присоединении к США. Карни был избран новым лидером Либеральной партии Канады, станет следующим премьер-министром страны. Он набрал 86% голосов.