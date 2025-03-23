Подростки и молодой мужчина попали в больницу после нападения собак на Кубани

Инциденты с бездомными собаками — уже не редкость. Двое подростков и молодой мужчина попали в больницу после встречи со стаей собак в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе кубанской прокуратуры.
Происшествие случилось днем 22 марта. Трое молодых людей отправились на осмотр трассы для проведения мотокросса. За ними увязалась стая бездомных собак. Агрессивные животные искусали жертв за разные части тела.
«В результате пострадали 12 и 13-летние подростки и 18-летний парень, они госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы для жизни нет», — отметили в прокуратуре.
Подобный случай зафиксировали также в Иркутской области. Жертвой собаки стал 11-летний школьник.