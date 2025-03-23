ВСУ использовали 3D-принтеры для производства мин в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Судже Курской области мины, изготовленные с использованием технологий 3D-печати. Об этом рассказал боец отряда «Т» добровольческого корпуса, входящего в состав группировки «Север», известный под позывным «Бритва».