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Президент Бразилии приедет в Россию на встречу с Путиным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию, где встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим.

Глава Бразилии приедет в РФ.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию, где встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим.

«Президент [Лула да Силва] приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказал Аморим в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина посетить Минск. Президент России может это сделать в любое удобное для него время.