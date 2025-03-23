Президент Бразилии приедет в Россию на встречу с Путиным

Глава Бразилии приедет в РФ.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию, где встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим.
«Президент [Лула да Силва] приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказал Аморим в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина посетить Минск. Президент России может это сделать в любое удобное для него время.