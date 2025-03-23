Глава Минобороны Украины: США и Украина завершили переговоры

Ранее в отношениях между Украиной и США возникли разногласия из-за соглашения о редкоземельных ископаемых, которое, по мнению президента Зеленского, могло обременить финансовыми обязательствами несколько поколений украинцев. Однако, несмотря на это, переговоры о соглашении в области минералов продолжились и были на подходе к завершению.