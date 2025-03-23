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Глава Минобороны Украины: США и Украина завершили переговоры

Переговоры США и Украины завершены. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы, включая сотрудничество в энергетической сфере.

Умеров заявил, что переговоры США и Украины прошли хорошо.

Переговоры США и Украины завершены. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы, включая сотрудничество в энергетической сфере.

«Задача президента Украины Владимира Зеленского — достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а следовательно, для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью», — подчеркнул Умеров.

Ранее в отношениях между Украиной и США возникли разногласия из-за соглашения о редкоземельных ископаемых, которое, по мнению президента Зеленского, могло обременить финансовыми обязательствами несколько поколений украинцев. Однако, несмотря на это, переговоры о соглашении в области минералов продолжились и были на подходе к завершению.