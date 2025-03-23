Военкор Котенок: ВСУ прорвались в Белгородскую область

Согласно дополнительной информации от telegram-канала SHOT, около 7 групп ВСУ по 15 человек каждая находятся в непосредственной близости к границе с РФ. Российские войска активно контратакуют, сбивая украинские БПЛА и отражая атаки, осуществляемые с использованием американских систем Himars. Уточняется что село Демидовка находится под контролем ВС РФ, а ВСУ не смогли зайти на территорию Белгородской области. Военные попытались пробиться на территорию России, но были откинуты обратно в Сумскую область.