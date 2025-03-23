Военкор Котенок: ВСУ прорвались в Белгородскую область

ВСУ пытались пробиться на территорию России, но были откинуты обратно.
Вооруженные силы Украины атаковали приграничье Белгородской области, пытаясь проникнуть на территорию России через село Демидовка. Однако, несмотря на попытки пробиться, украинские военные были оттеснены назад. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Прорвавшийся к окраине Демидовки противник частично уничтожен, частично отошел. Небольшая группа ВСУ сохраняет присутствие в районе юго-западной окраины. Понеся потери в технике, ВСУ перешли на тактику мелких пехотных групп. Поддержку противника осуществляет авиация, РСЗО, включая “Хаймарсы”, ударные и разведывательные БПЛА», — написал военкор в своем telegram-канале.
Согласно дополнительной информации от telegram-канала SHOT, около 7 групп ВСУ по 15 человек каждая находятся в непосредственной близости к границе с РФ. Российские войска активно контратакуют, сбивая украинские БПЛА и отражая атаки, осуществляемые с использованием американских систем Himars. Уточняется что село Демидовка находится под контролем ВС РФ, а ВСУ не смогли зайти на территорию Белгородской области. Военные попытались пробиться на территорию России, но были откинуты обратно в Сумскую область.