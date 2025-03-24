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Полиция жестко разогнала митинг сторонников мэра Стамбула

Сотрудники полиции Турции применили жесткие меры для разгона участников митинга в Стамбуле, выразивших поддержку арестованному мэру Экрему Имамоглу. Протестующие были вытеснены в направлении станции метро Везнеджилер.

Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Турции.

Сотрудники полиции Турции применили жесткие меры для разгона участников митинга в Стамбуле, выразивших поддержку арестованному мэру Экрему Имамоглу. Протестующие были вытеснены в направлении станции метро Везнеджилер.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКритика Эрдогана, задержания и призыв людей к протестам — кто такой арестованный мэр Стамбула Имамоглу.

«После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в полицейских, а также кричать им кричалки. Через несколько минут полиция, вновь за воскресенье [23 марта], применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка», — сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.

Затем сотрудники правоохранительных органов продолжили преследование до станции метро Везнеджилер. Она находится в нескольких сотнях метров от парка.

Как URA.RU писало ранее, Экрем Имамоглу пользуется поддержкой народа. Он набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз Народно-республиканской партии Турции. 23 марта суд арестовал мэра в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Его отстранили от обязанностей главы города, пишет «Национальная Служба Новостей».