Полиция жестко разогнала митинг сторонников мэра Стамбула

«После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в полицейских, а также кричать им кричалки. Через несколько минут полиция, вновь за воскресенье [23 марта], применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка», — сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.