Российское ПВО отбило массовый налет украинских БПЛА

Накануне, по данным Министерства обороны РФ, было уничтожено 22 украинских дрона над несколькими регионами, включая Астраханскую и Волгоградскую области. Большая часть БПЛА была уничтожена над Астраханской областью, где было сбито 13 дронов. Также беспилотники были замечены над Калмыкией, Брянской областью и Краснодарским краем.