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Российское ПВО отбило массовый налет украинских БПЛА

Средства ПВО вооруженных сил России уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

28 БПЛА ВСУ сбили над РФ.

Средства ПВО вооруженных сил России уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя областями страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Накануне, по данным Министерства обороны РФ, было уничтожено 22 украинских дрона над несколькими регионами, включая Астраханскую и Волгоградскую области. Большая часть БПЛА была уничтожена над Астраханской областью, где было сбито 13 дронов. Также беспилотники были замечены над Калмыкией, Брянской областью и Краснодарским краем.