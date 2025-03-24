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Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 28 украинских БПЛА вечером 23 марта

Боевики ВСУ вечером 23 марта атаковали Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны попытались нанести ущерб объектам в нескольких регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Массированная атака продолжалась с 22:20 до 23:10 по Москве 23 марта 2025 года. Беспилотные летательные аппараты зафиксированы и ликвидированы в четырех областях страны.

К числу регионов, подвергнувшихся атаке ВСУ, относятся Ростовская, Воронежская, Белгородская и Брянская области. Наибольшее количество дронов — 17 беспилотников — уничтожили в небе над ростовской территорией. Наименьшее — один БПЛА — ликвидировали над Брянской областью.

23 марта в Ростовской области ввели режим ЧС из-за ударов ВСУ. Все выходные украинские боевики атаковали территорию региона. В результате ударов погиб один житель.