В Турции опровергли сообщения о стрельбе пластиковыми пулями на протестах

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре». Он подчеркнул, что такие действия, как выход на улицы и демонстрации с участием левых организаций и маргинальных групп, больше не будут иметь влияния на национальную волю.