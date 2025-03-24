МВД Белоруссии: Беспилотники падают в стране почти каждую неделю

Ранее Life.ru сообщал, что Литва планирует установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Россией и Белоруссией, подражая примеру Польши. Кроме того, партнеры Вильнюса собираются обратиться в Евросоюз за финансированием этого проекта.