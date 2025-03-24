Десятки машин сгорели в крупном пожаре на автостоянке во Владивостоке

Пожар на автостоянке во Владивостоке. Видео © VK / Владивосток Новости, события, объявления.
Огонь вспыхнул после полуночи. Пламя стремительно перекидывалось на припаркованные машины, в итоге в огненном плену оказались десятки авто. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают сотрудники служб экстренного реагирования.
Ранее в Башкортостане произошёл пожар в одном из магазинов в торговом центре «Центральный», где огонь охватил почти 500 квадратных метров здания. Из здания успели эвакуировать 265 человек.