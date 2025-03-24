Мосгорсуд приступит к слушанию одного из дел экс-замминистра обороны Иванова

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Иванова и Филатова Мосгорсуд планирует начать слушать в 10:00 мск», — сказал собеседник агентства.
Ранее Мосгорсуд отказался отправлять по просьбе адвокатов обвиняемых материалы дела в Верховный суд РФ для определения подсудности или возвращать дело в надзорное ведомство для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению. Процесс будет проходить в суде почти каждый день, кроме пятницы. В случае, если суд закроет процесс после выступления прокурора с обвинительным заключением, отношением к нему подсудимых, следующее заседание, на которое будут приглашены родственники фигурантов, представители СМИ и слушатели, вероятнее всего, будет уже оглашение резолютивной части приговора. Осенью этого года, по словам адвокатов фигурантов, истекает срок уголовного преследования по делу Иванова и Филатова.
Материалы дела будет рассматривать судья Сергей Подопригоров, который в 2023 году назначил Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) 25 лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей по делу о госизмене и другим преступлениям. В 2008 году Подопригоров санкционировал арест и содержание под стражей до суда Сергея Магнитского, скончавшегося с СИЗО, за что судью США включил в «список Магнитского».