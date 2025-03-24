Мосгорсуд приступит к слушанию одного из дел экс-замминистра обороны Иванова

Ранее Мосгорсуд отказался отправлять по просьбе адвокатов обвиняемых материалы дела в Верховный суд РФ для определения подсудности или возвращать дело в надзорное ведомство для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению. Процесс будет проходить в суде почти каждый день, кроме пятницы. В случае, если суд закроет процесс после выступления прокурора с обвинительным заключением, отношением к нему подсудимых, следующее заседание, на которое будут приглашены родственники фигурантов, представители СМИ и слушатели, вероятнее всего, будет уже оглашение резолютивной части приговора. Осенью этого года, по словам адвокатов фигурантов, истекает срок уголовного преследования по делу Иванова и Филатова.