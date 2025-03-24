Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: над Ростовом слышны взрывы

Над Ростовом-на-Дону произошло несколько взрывов. Предположительно, в пригороде работают силы ПВО, сообщают местные жители.

Дрон влетел в капот машины.

Над Ростовом-на-Дону произошло несколько взрывов. Предположительно, в пригороде работают силы ПВО, сообщают местные жители.

«Жители Северного района и Суворовского сообщают о вспышках в небе. Также о громких звуках пишут жители села Чалтырь», — пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее аналогичные инциденты происходили в других городах региона, включая Калач-на-Дону, где также были зафиксированы взрывы и активация системы ПВО. По предварительным данным, взрывы могли быть связаны с перехватом украинских дронов, пролетавших на низкой высоте.