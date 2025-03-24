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Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Возгорание на площади 150 кв. м произошло на автостоянке во Владивостоке утром 24 марта. Огонь уничтожил более 20 автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

«На момент прибытия пожарных автомашины были охвачены пламенем. Огнем уничтожен 21 автомобиль. Пожар ликвидировали на площади 150 кв. м», — отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты устанавливают сумму ущерба. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе региональной полиции заявили о проведении проверки. «Полицейские опрашивают возможных очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина возгорания», — уточнили в региональном УМВД.

Один из автомобилей на стоянке поджег неизвестный, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Приморья. «В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома № 17 по улице Надибаидзе в городе Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Прокуратура Первомайского района Владивостока контролирует ход процессуальной проверки.

Позже прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба).