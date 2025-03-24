Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 автомобилей

Один из автомобилей на стоянке поджег неизвестный, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Приморья. «В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома № 17 по улице Надибаидзе в городе Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — сообщили в ведомстве.