Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 автомобилей

«На момент прибытия пожарных автомашины были охвачены пламенем. Огнем уничтожен 21 автомобиль. Пожар ликвидировали на площади 150 кв. м», — отметили в пресс-службе ведомства.
Специалисты устанавливают сумму ущерба. Погибших и пострадавших нет.
В пресс-службе региональной полиции заявили о проведении проверки. «Полицейские опрашивают возможных очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина возгорания», — уточнили в региональном УМВД.
Один из автомобилей на стоянке поджег неизвестный, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Приморья. «В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома № 17 по улице Надибаидзе в городе Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Прокуратура Первомайского района Владивостока контролирует ход процессуальной проверки.
Позже прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба).