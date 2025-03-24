Германия рассчитывает принять ракеты США в 2026 году

Власти Германии продолжают планировать размещение на своей территории американских ракет дальнего действия в 2026 году. Данное решение, принятое совместно с Вашингтоном в июле 2024 года, соответствует стратегическим национальным целям, утвержденным в рамках стратегии национальной безопасности от октября 2023 года, сообщили в посольстве ФРГ в Москве.