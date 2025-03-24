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Прокуратура Владивостока взяла на контроль дело о сгоревших дотла 22 автомобилях

Прокуратура Первомайского района города Владивостока взяла под контроль расследование поджога 22 автомобилей, произошедшего 24 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Машины сгорели в Приморье.

Прокуратура Первомайского района города Владивостока взяла под контроль расследование поджога 22 автомобилей, произошедшего 24 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что во Владивостоке ночью на автостоянке сгорели около 30 машин. МЧС потушили огонь.