Прокуратура Владивостока взяла на контроль дело о сгоревших дотла 22 автомобилях

«В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — сообщает пресс-служба прокуратуры.