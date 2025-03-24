Нанесен удар по заводу, украденном Украиной у Китая

В январе завод уже атаковали. «Мотор Сич» специализируется на авиационных газотурбинных двигателях, а также промышленных газотурбинных установках. Предприятие активно сотрудничало с Россией. В 2019 году 50% акций завода приобрели китайские компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group. Но вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял закон о национализации завода.