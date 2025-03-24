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Во Владивостоке сгорели более 20 машин на стоянке

Пожар на стоянке во Владивостоке ликвидировали, жертв и пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

На территории автостоянки, расположенной на улице Пихтовой во Владивостоке, произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели более 20 автомобилей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. Об этом информирует ГУМЧС по региону в Telegram-канале.

«Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автостоянки во Владивостоке… Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается», — следует из сообщения управления.

По данным регионального ГУМЧС, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Уточняется, что огнем было уничтожено 21 транспортное средство.

Ранее KP.RU писал о четырехдневном пожаре на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Тогда в тушении пожара было задействовано 473 спасателя и 189 единиц техники.