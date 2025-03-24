Во Владивостоке сгорели более 20 машин на стоянке

На территории автостоянки, расположенной на улице Пихтовой во Владивостоке, произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели более 20 автомобилей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. Об этом информирует ГУМЧС по региону в Telegram-канале.