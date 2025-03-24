Лебедев сообщил об ударе в направлении завода «Мотор Сич» в Запорожье

Сергей Лебедев, координатор пророссийского николаевского сопротивления, заявил, что ВС РФ был нанесен удар в сторону завода «Мотор Сич», расположенного в Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины.
По словам Лебедева, ракета упала на территорию завода или в непосредственной близости от него. Точная информация о произошедшем устанавливается.
Ранее Лебедев заявил, что российскими военными был нанесен удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Умани, расположенной в Черкасской области.
Кроме того, под удар российских бойцов попал и тренировочный центр ВСУ в городе Нежин Черниговской области.