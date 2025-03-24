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На окраинах Киева после воздушной тревоги прогремели взрывы

Кроме того, взрывы зафиксированы в Киевской области.

Источник: Аргументы и факты

На окраинах украинской столицы после воздушной тревоги произошли взрывы, информирует ТСН.

Кроме того, взрывы прогремели в Киевской области. Они произошли в населённых пунктах Боярка и Васильков.

«Боярка/Васильков (Киевская область) — взрывы», — рассказали украинские журналисты.

На Украине звучит воздушная тревога. В частности, сирены были включены в Киевской области и Киеве.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Днепропетровской областях сигнал тревоги звучит свыше четырёх часов.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о прилёте в направлении военной части Вооружённых сил Украины в населённом пункте Белая Церковь, который расположен в Киевской области.