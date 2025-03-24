Переговоры с США по Украине ведет бывший начальник главного штаба ВСУ

Высокопоставленный военный участвует в переговорах США и Украины.
Бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Украины, а ныне главный инспектор Министерства обороны Украины Анатолий Баргилевич участвует в переговорах с США, которые проходят в Саудовской Аравии. Об этом сообщают СМИ.
«Экс-начальник ГШ ВСУ Анатолий Баргилевич участвует в переговорах с США», — пишут РИА Новости. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что основные темы обсуждения на встрече касаются защиты энергетических объектов и критически важной инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию чиновников для участия в переговорах с США. В состав делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.