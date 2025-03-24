Против Трампа подали более сотни исков

Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом США, заявил о значительных достижениях своей администрации за первые полтора месяца работы, подчеркнув, что это лишь начало его планов на президентство. Однако, несмотря на уверенные заявления, действия Трампа, включая ужесточение миграционной политики, вызвали широкий резонанс и привели к многочисленным судебным искам.