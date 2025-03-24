Против Трампа подали более сотни исков

Администрация Трампа получила 150 исков, оспаривающие решения президента.
За первые два месяца своего президентства глава США Дональд Трамп получил более 150 исков, в которых подвергались сомнению законные основы действий его администрации. Об этом сообщает Bloomberg.
«За два месяца своего президентства Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными исками, которые оспаривают действия его исполнительной власти… Американские судьи часто принимают решения, идущие вразрез с позицией администрации», — пишет агентство Bloomberg.
Большинство исков связаны с ужесточением миграционной политики, в том числе с запретом на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих.
Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом США, заявил о значительных достижениях своей администрации за первые полтора месяца работы, подчеркнув, что это лишь начало его планов на президентство. Однако, несмотря на уверенные заявления, действия Трампа, включая ужесточение миграционной политики, вызвали широкий резонанс и привели к многочисленным судебным искам.