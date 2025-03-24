В Великом Новгороде возник пожар площадью 800 кв. м. на Центральном рынке

На Центральном рынке В Великом Новгороде загорелось двухэтажное здание, расположенное на улице Прусской. Об этом информирует МЧС России в Telegram-канале.
«На улице Прусской произошло возгорание в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке», — сообщает МЧС.
По предварительным данным, огонь охватил около 800 квадратных метров. При этом сильное задымление затрудняет работу пожарных.
Уточняется, что на месте происшествия уже работают 50 спасателей и 14 единиц спецтехники.
Ранее KP.RU писал о 20 сгоревших машинах на автостоянке во Владивостоке. При этом жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Накануне в магазине бытовой техники ТК «Центральный» в Нефтекамске произошел пожар на площади 500 кв. м. Сообщалось, что пострадавших нет. При этом из здания были эвакуированы 265 человека. К ликвидации огня привлекли 40 специалистов и 16 единиц техники.