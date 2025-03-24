В Великом Новгороде возник пожар площадью 800 кв. м. на Центральном рынке

Накануне в магазине бытовой техники ТК «Центральный» в Нефтекамске произошел пожар на площади 500 кв. м. Сообщалось, что пострадавших нет. При этом из здания были эвакуированы 265 человека. К ликвидации огня привлекли 40 специалистов и 16 единиц техники.