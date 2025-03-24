Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео

Момент поджога машины на парковке в Приморье запечатлела камера видеонаблюдения. Кадры обнародовала прокуратура Приморского края.
«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Речь идёт о статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путём поджога, с причинением значительного ущерба».
Напомним, в результате пожара на парковке во Владивостоке сгорели свыше 20 автомобилей.
По данным МЧС РФ по Приморскому краю, площадь пожара составила 150 квадратных метров.
В прокуратуре заявили, что, по предварительной информации, один из автомобилей подожгло неустановленное лицо, что привело к распространению огня на рядом стоящие машины.