Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео

Кадры обнародовала прокуратура Приморского края.

Момент поджога машины на парковке в Приморье запечатлела камера видеонаблюдения. Кадры обнародовала прокуратура Приморского края.

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идёт о статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путём поджога, с причинением значительного ущерба».

Напомним, в результате пожара на парковке во Владивостоке сгорели свыше 20 автомобилей.

По данным МЧС РФ по Приморскому краю, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В прокуратуре заявили, что, по предварительной информации, один из автомобилей подожгло неустановленное лицо, что привело к распространению огня на рядом стоящие машины.