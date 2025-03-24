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Трое подростков попали в больницу после нападения стаи собак на Кубани

Трое подростков оказались в больнице после нападения стаи собак в Краснодарском крае. Об этом сообщает местная прокуратура. Инцидент произошёл 22 марта в Усть-Лабинске.

«В результате пострадали 12−13-летние подростки и 18-летний парень», — указано в сообщении.

По информации прокуратуры, группа подростков направилась на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса. В это время на них напала стая злобных бродячих собак, которые начали кусать детей.

Все трое с ранами от укусов и попали в травматологическое отделение больницы. Прокуратура Усть-Лабинского района проводит проверку по факту происшествия.

Ранее депутаты Госдумы выразили беспокойство из-за резкого увеличения спроса на собак и кошек перед дачным сезоном. Они призвали людей не брать животных ради «развлечения», чтобы затем их не выбрасывать.