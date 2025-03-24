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В здании на рынке в Великом Новгороде пожар охватил 800 кв. метров

В МЧС отметили, что борьбу с огнём осложняет сильное задымление.

Источник: Аргументы и факты

Пожар начался в двухэтажном здании на центральном рынке в Великом Новгороде, он охватил 800 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

В МЧС также отметили, что борьбу с огнём осложняет сильное задымление. Для тушения пожара задействовали около 50 человек и 14 единиц техники.

Напомним, 19 марта в Комсомольске-на-Амуре загорелся гараж на улице Вокзальной. Во время тушения произошёл хлопок паров бензина. В результате случившегося пострадали шестеро пожарных и хозяин гаража. Они получили ожоги. По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.