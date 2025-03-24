Камера сняла поджигателя, из-за которого во Владивостоке сгорели 22 автомобиля

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогу проверки в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК — умышленное уничтожение имущества с причинением значительного ущерба. О личности поджигателя пока не сообщается. Также пока неизвестна сумма ущерба, который понесли владельцы сгоревших машин. Согласно инкриминируемой статье, поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.