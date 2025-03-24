В метро Нью-Йорка произошла драка из-за кепки MAGA

В нью-йоркском метро двое пассажиров подрались из-за кепки с надписью MAGA, символизирующей поддержку Дональда Трампа.
Одна из пассажирок, увидев мужчину в этой кепке, пришла в ярость и обвинила его в расизме, утверждая, что он поддерживает «расиста Трампа».
Женщина выбежала на платформу, намереваясь сорвать кепку с головы мужчины, однако споткнулась и упала лицом на грязную платформу. Тем временем мужчина успел скрыться, оставив свою противницу в неловкой ситуации.
Ранее мэрия Вашингтона распорядилась ликвидировать надпись Black Lives Matter (с англ. — «Жизни темнокожих имеют значение»), которая расположена на дороге рядом с Белым домом.