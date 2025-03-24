Прокуратура Владивостока опубликовала видео поджога стоянки на Надибаидзе

Крупный пожар на крыше гаражного кооператива в районе Чуркина привёл к возбуждению уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений с использованием поджога. Надзорные органы подтвердили законность процессуального решения после изучения обстоятельств ЧП на автостоянке по адресу Надибаидзе, 17, корпус 4, где огнём уничтожено более двадцати автомобилей.
По имеющимся на этот час данным, инцидент произошёл из-за действий неизвестного в маске, который метнул «коктейль Молотова» в одну из машин. Кадры с камер наблюдения, опубликованные надзорным ведомством, зафиксировали яркую вспышку в момент возгорания. Сам поджог, согласно рассказам местных жителей, совершён с нижнего яруса гаража — оттуда злоумышленник бросил ёмкость с зажигательной жидкостью на территорию стоянки. Сильный ветер способствовал мгновенному распространению пламени на соседние транспортные средства.
Местные жители в соцсетях обращают внимание на отсутствие пожарного проезда вокруг дома и огнетушителей на охраняемой территории. По их мнению, эти факторы помешали оперативно локализовать возгорание в первые минуты.
Статья, по которой расследуется дело, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Следствие устанавливает мотивы преступления и разыскивает злоумышленника. На месте продолжаются экспертные мероприятия, включая повторный осмотр территории и изучение записей с других камер наблюдения.