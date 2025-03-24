Прокуратура Владивостока опубликовала видео поджога стоянки на Надибаидзе

По имеющимся на этот час данным, инцидент произошёл из-за действий неизвестного в маске, который метнул «коктейль Молотова» в одну из машин. Кадры с камер наблюдения, опубликованные надзорным ведомством, зафиксировали яркую вспышку в момент возгорания. Сам поджог, согласно рассказам местных жителей, совершён с нижнего яруса гаража — оттуда злоумышленник бросил ёмкость с зажигательной жидкостью на территорию стоянки. Сильный ветер способствовал мгновенному распространению пламени на соседние транспортные средства.