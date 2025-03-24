«Услышали взрыв и крики»: очевидцы рассказали о трагедии на автостоянке во Владивостоке

«У меня сгорели две машины. Проснулись в 05:30 утра с мужем от взрыва и криков. Все бежали спасать машины. Но тут не пройти было: всё в дыму, дышать нечем, вон на шапке даже остались следы копоти. Очевидцы говорят, что в углу сначала загорелась одна машина. Огнетушителей не было, если бы сразу затушили её, то таких последствий, конечно же, не было. На районе много стоянок, но пользовались этой. Она самая ближняя к дому и казалась самой надёжной. Теперь понимаю, что лучше бы во дворе стояла. Пожарной безопасности тут никакой», — поделилась местная жительница.