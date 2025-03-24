«Услышали взрыв и крики»: очевидцы рассказали о трагедии на автостоянке во Владивостоке

Жители дома на улице Надибаидзе во Владивостоке проснулись ранним утром от оглушительного взрыва, который заставил многих сразу вскочить с постелей. Выглянув в окно, они ахнули от ужаса: на автостоянке, где были припаркованы их автомобили, полыхал огонь. Яркие языки пламени освещали ещё тёмное небо, а плотная завеса дыма стремительно поднималась в воздух. Для некоторых граждан это стало настоящим потрясением — огонь охватил не одну, а сразу несколько машин. Корреспондент ИА PrimaMedia отправился на место происшествия и поговорил с очевидцами.
«У меня сгорели две машины. Проснулись в 05:30 утра с мужем от взрыва и криков. Все бежали спасать машины. Но тут не пройти было: всё в дыму, дышать нечем, вон на шапке даже остались следы копоти. Очевидцы говорят, что в углу сначала загорелась одна машина. Огнетушителей не было, если бы сразу затушили её, то таких последствий, конечно же, не было. На районе много стоянок, но пользовались этой. Она самая ближняя к дому и казалась самой надёжной. Теперь понимаю, что лучше бы во дворе стояла. Пожарной безопасности тут никакой», — поделилась местная жительница.
На территории автостоянки работает один охранник, при этом здесь установлены камеры видеонаблюдения.
«Я работаю здесь один. Прибежали люди спасать машины, вызвали пожарных. Огонь очень быстро перекинулся, ещё ветер сильный такой. Шок у меня был… Ничего не мог сделать», — рассказал представитель охраны.
Одному из местных жителей, у которого сгорели сразу три машины, удалось заснять момент поджога.
«Три дня назад я заметил какого-то незнакомца в маске, который крутился вокруг моего бокса. А сегодня в 5:24 утра кто-то вышел с горящей бутылкой и кинул её в сторону автостоянки. Видео я уже отправил следствию. Я бы, может быть, и спас свои автомобили, но подойти было невозможно, всё в огне», — рассказал ещё один потерпевший.
Сейчас на месте происшествия работает следственный комитет. Специалисты проводят проверку и активно ищут злоумышленника — его личность пока не установлена.
Напомним, крупный пожар на автостоянке уничтожил 22 автомобиля. Предварительно, причиной возгорания прокуратура назвала поджог. Надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества, совершенного из хулиганских побуждений.