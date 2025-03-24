Shot: в Брянске прогремели взрывы

Жители Брянска услышали серию взрывов.
В Брянске произошло минимум пять взрывов. События развернулись около 2:25 ночи, когда местные жители услышали серию громких звуков, первый из которых был особенно мощным.
«Взрывы начались этой ночью в 2:25. По их словам, первый был самый мощный. Сообщается, что был слышен характерный звук пролета БПЛА. Всего местные жители насчитали около пяти громких звуков в Советском и Фокинском районах», — пишет Shot. Официальные органы пока не предоставили подробной информации.
Ранее, в Уфе произошел инцидент, когда после звука пролета БПЛА последовал мощный взрыв, вызвавший пожар. Взрыв случился в ночное время на окраине города, и его последствия видны в виде зарева от пожара.