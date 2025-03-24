Shot: в Брянске прогремели взрывы

«Взрывы начались этой ночью в 2:25. По их словам, первый был самый мощный. Сообщается, что был слышен характерный звук пролета БПЛА. Всего местные жители насчитали около пяти громких звуков в Советском и Фокинском районах», — пишет Shot. Официальные органы пока не предоставили подробной информации.