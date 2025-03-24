Ъ: Экс-владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам колонии

Ранее в Санкт-Петербурге были арестованы пятеро человек, подозреваемых в мошенничестве, связанном с хищением более 238 миллионов рублей. Эти средства были выделены из бюджета государства для закупки противогазов, предназначенных для нужд гражданской обороны в Ленинградской области. Решение о задержании подозреваемых вынес Октябрьский районный суд города.