Ъ: Экс-владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам колонии

Портилья-Сумин был признан виновным в организации мошеннических схем, включая крупные и особо крупные махинации, отмывание денежных средств, подделку доказательств в гражданских делах и преднамеренное банкротство. В ходе следствия выяснилось, что он захватил контроль над заводом в 2002 году, представив в суд фальшивые документы.
Подсудимый, обладающий двойным гражданством, находится в международном розыске. Ранее он был известен под именем Георгий Паниш.
Ранее в Санкт-Петербурге были арестованы пятеро человек, подозреваемых в мошенничестве, связанном с хищением более 238 миллионов рублей. Эти средства были выделены из бюджета государства для закупки противогазов, предназначенных для нужд гражданской обороны в Ленинградской области. Решение о задержании подозреваемых вынес Октябрьский районный суд города.