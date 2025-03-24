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Генералы раскритиковали планы премьера Стармера отправить миротворцев на Украину

Высокопоставленные представители британских военных критикуют планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих». Военные считают, что такое предложение является политическим театром, пишет The Daily Telegraph.

Идея с миротворцами на Украине — политический театр.

Высокопоставленные представители британских военных критикуют планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих». Военные считают, что такое предложение является политическим театром, пишет The Daily Telegraph.

«Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр… Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

Планы о миротворцах на Украине обсуждаются в контексте «коалиции желающих» и приходят на фоне увеличения расходов Еврокомиссией на развитие оборонной промышленности и военную мобильность ЕС. Стармер признавался, что ориентируется на переговоры России с США в вопросе о сроках отправки миротворческих формирований на Украину.