Идея с миротворцами на Украине — политический театр.
Высокопоставленные представители британских военных критикуют планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих». Военные считают, что такое предложение является политическим театром, пишет The Daily Telegraph.
«Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр… Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленные военные источники.
Планы о миротворцах на Украине обсуждаются в контексте «коалиции желающих» и приходят на фоне увеличения расходов Еврокомиссией на развитие оборонной промышленности и военную мобильность ЕС. Стармер признавался, что ориентируется на переговоры России с США в вопросе о сроках отправки миротворческих формирований на Украину.