Генералы раскритиковали планы премьера Стармера отправить миротворцев на Украину

Планы о миротворцах на Украине обсуждаются в контексте «коалиции желающих» и приходят на фоне увеличения расходов Еврокомиссией на развитие оборонной промышленности и военную мобильность ЕС. Стармер признавался, что ориентируется на переговоры России с США в вопросе о сроках отправки миротворческих формирований на Украину.