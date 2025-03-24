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В центре Петропавловска-Камчатского лавина сошла на дорогу

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Лавина сошла с Петровской сопки и перекрыла дорогу в центре Петропавловска-Камчатского, в результате произошедшего никто не пострадал. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, ночью в краевой столице произошел сход снежной массы на автодорогу по улице Набережная. В момент инцидента в зоне схода снега не находилось ни людей, ни автомобилей.

Сейчас движение по этому участку дороги уже восстановлено, и транспорт может беспрепятственно передвигаться.

Ранее россиянка погибла при сходе лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты в Казахстане. В МЧС республики сообщили, что лыжники сами спровоцировали сход снежной массы, подрезав склон.