В центре Петропавловска-Камчатского лавина сошла на дорогу

Лавина сошла с Петровской сопки и перекрыла дорогу в центре Петропавловска-Камчатского, в результате произошедшего никто не пострадал. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, ночью в краевой столице произошел сход снежной массы на автодорогу по улице Набережная. В момент инцидента в зоне схода снега не находилось ни людей, ни автомобилей.
Сейчас движение по этому участку дороги уже восстановлено, и транспорт может беспрепятственно передвигаться.
Ранее россиянка погибла при сходе лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты в Казахстане. В МЧС республики сообщили, что лыжники сами спровоцировали сход снежной массы, подрезав склон.